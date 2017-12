Michel de Decker nous dit comment on peut devenir patron de la banque la plus puissante de France, quand on a commencé sa carrière comme apprenti-charpentier ?

Le petit Jacques, qui voit le jour à Bayonne, est, à l’origine, un des dix enfants d’une famille fort modeste. Son père étant maître charpentier, il n’a pas le choix, il doit apprendre très vite le maniement du rabot, de l’herminette, de l’ébauchoir et autre bédane.

Mais quand les tenons et les mortaises n’ont plus de secret pour lui, il demande à son père l’autorisation d’aller travailler chez un notaire de la ville. Autorisation accordée. Ensuite, le jeune homme, qui a alors une quinzaine d’années, se fait embaucher comme commis chez un riche négociant de Bayonne.

Inutile de dire qu’il comprend très vite tous les rouages du commerce, et comme il se sent bientôt pousser des ailes, en 1788, muni d’une lettre de recommandation de son patron, il monte à la capitale. Et maintenant, Paris, à nous deux ! Il est âgé de vingt et un ans et on va le voir gravir les échelons de la réussite à une vitesse vertigineuse.

Comment Jacques Laffitte est parvenu à la tête de la Banque de France ? Copier

📻 Nous vous invitons à podcaster gratuitement la première saison de "C'est arrivé par hasard" via Itunes ou en suivant le fil d'actualité.

C'est arrivé par hasard

Conçue et présentée par Michel de Decker.

Musique originale : Nicolas Fauveau et Jean-Michel Plantey.

Prise de son : Pascal Coudurier.

Post-production : Antoine Muel.

Direction de production : Odile Rabault.

Co-production : Atelier de Création Sud-Ouest - France Bleu Haute Normandie et France Bleu Gironde.