Tous les secrets du chocolat dans la série "Chocolat mon amour"

Les mots de l’alimentation ont tous une histoire : ils sortent de notre bouche pour nous régaler de contes et légendes du bout du monde, de petites histoires aussi sensibles que drôles, qui forment la mémoire des gourmands et des gourmets.

Pour quelle raison appaelle-t-on le fruit du cacaoyer "cabosse" ? © Radio France - Lucie Bombled

1. Dur de la cabosse

Le cacaoyer est l’arbre qui produit le divin cacao. Certes, le chocolat fait tourner bien des têtes. Serait-ce pour cette raison que son fruit s’appelle une cabosse ? L’origine est en fait bien lointaine...

Chocolat mon Amour - Dur de la cabosse Copier

"Être chocolat", cette expression n'a en réalité rien d'un plaisir. © Radio France - Lucie Bombled

2. Je suis chocolat !

Vous aimez manger du chocolat, mais aimez-vous ÊTRE CHOCOLAT ? Cette expression aussi truculente qu’un petit carré fondant a l’apparence trompeuse d’un appel à la gourmandise.

Chocolat mon amour - Je suis chocolat Copier

À l'époque des Aztèques, le cacao était lié à la force et la fortune. © Radio France - Lucie Bombled

3. La légende de Quetzalcoatl

Le Dieu aztèque Quetzalcoatl était le jardinier du paradis de l’ancienne cité toltèque, là où on est riche et on ne manque de rien. Les Aztèques vénèrent ce gardien du cacaoyer, l’arbre aux fèves de cacao qui leur fournit force et fortune.

Chocolat mon amour - La légende de Quetzalcoatl Copier

Ce plat mélange les traditions catholiques importées par les colons espagnols et les coutumes indigènes qui célèbrent leurs divinités. © Radio France - Lucie Bombled

4. Un poulet au cacao, pour Noël

Le poulet au cacao, appelé "Mole poblano" est le plat national du Mexique. Il est aussi piquant que chocolaté, en tous cas incontournable le soir de Noël.

Chocolat mon amour - Un poulet au cacao pour noël Copier

Comment profiter de la fusion passionnelle entre le café et le chocolat, qui fait que le café exalte toujours avec bonheur le goût du chocolat ? © Radio France - Lucie Bombled / Fotolia

5. Pourquoi le cacao et le café sont-ils cousins ?

Comment expliquer le mariage d’amour entre le café et le chocolat ? Il existe dans la nature, un véritable cousinage entre la fève de cacao et la cerise du café.

Chocolat mon amour - Le mariage d'amour du cacao et du café Copier

Le monde du chocolat est inspiré de la nature : truffes, escargots, rochers... Les exemples sont multiples. © Radio France - Lucie Bombled / Fotolia

6. Quand le chocolat imite la nature

Truffes, brindilles ou encore rochers … Les artisans chocolatiers savent être des artistes qui s’inspirent des formes de la nature.

Chocolat mon amour - Quand le chocolat imite la nature Copier

L'origine de la ganache serait lié à un accident... © Radio France - Lucie Bombled / Fotolia

7. Il était une fois la ganache

Combien de découvertes heureuses sont nées d’un accident ? Surtout en gastronomie ! La ganache, qui est aujourd’hui le symbole de l’excellence de la chocolaterie française, est en un bel exemple.

Chocolat mon amour - Il était une fois la ganache Copier

Bonbon, bouchée, pralinée... Le chocolat est un baiser de plaisir - Lucie Bombled / Fotolia

8. Des baisers de chocolat

Les chocolats de bouche sont appelés des "bonbons" : ce doublement de l’adjectif "bon" veut tout dire ! Il semblerait que ce soit Louis XIII, seulement âgé de 3 ans, qui aurait balbutié son plaisir en suçant une confiserie de sucre. Il est vrai que pour les enfants, un bonbon, c’est doublement bon. Comme un baiser de sa maman.

Chocolat mon amour - Des baisers de chocolat Copier

Le Gianduja est une spécialité italienne depuis 1861. C'est une pâte fondante, obtenue par le broyage très fin de noisettes grillées, de sucre glace et de chocolat, noir ou au lait. © Radio France - Lucie Bombled / Fotolia

9. Petite histoire du Gianduja

Chaque pays a sa culture du praliné. L’Italie est réputée pour la qualité de ses noisettes, particulièrement celles de la région de Langue dans le Piémont.

Chocolat mon amour - Petite histoire du Gianduja Copier

Impossible de parler de Pâques sans repérer les moulages en chocolat. Mais d'où vient cette tradition ? © Radio France - Lucie Bombled / Fotolia

10. Les moulages de Pâques

Impossible de parler de Pâques sans repérer les moulages en chocolat. Ceux de Pâques ont de multiples formes qui évoquent des thèmes religieux ou profanes. L’œuf reste toutefois le symbole universel de cette fête. Mais d’où vient cette tradition ?

Chocolat mon amour - Les moulages de Pâques Copier

à lire aussi Le son gourmand du chocolat