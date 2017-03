Adolfo Ramirez, traître par manque de reconnaissance

"Papy fait de la résistance" est une comédie où le français moyen se révèle le salop le plus abject. ici, il s'agit d'Adolfo Ramirez, un rôle tenu par Gérard Jugnot.

Ramirez est un arriviste de la pire espèce qui n'hésiterait pas à vendre père, mère et même le fils du voisin pour servir la Gestapo. Il fallait Gérard Jugnot pour donner une telle gouaille à ce personnage détestable et pourtant férocement drôle. La performance de Gérard Jugnot, totalement survolté, les répliques cultes et les situations complètement absurdes donnent une impulsion comique à un sujet pourtant grave. C'est en vendant la famille Bourdelle aux nazis qu'Adolfo Ramirez s'assure une place dans l'Histoire.