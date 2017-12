À l’époque des balbutiements de l’appareil photo, le petit oiseau n’en finissait pas de sortir ! Il ne lui fallait pas moins de huit heures pour montrer le bout de son bec, en 1826, avec l’invention de Nicéphore Niepce de Chalons-sur-Saône.

Un daguerreotype. Nous sommes à Paris, Boulevard du Temple. © Getty

Cette invention, c’était une boîte noire percée à un endroit pour laisser entrer une image, une boîte qui contenait une plaque d’étain enduite de bitume de Judée dissout dans de l’essence de lavande. Mais le gros problème était que l’image obtenue disparaissait très vite, sur la plaque. Un problème qui allait être résolu par un peintre décorateur originaire de Cormeilles-en-Parisis, un homme qui s’appelle Louis Daguerre.

Quel est le secret de fabrication de Louis Daguerre ? Copier

