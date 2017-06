Un été musical avec Fresh Pop - Saison 2

Fresh Pop une série musicale de 40 épisodes présentée par Laurent Petitguillaume.

Étéatelie 1984 une chanteuse américaine au look multicolore de la tête aux pieds déboule dans les classements de meilleures ventes en France et dans le monde entier, elle s’appelle Cindy Lauper.

La chanson qui va lui permettre de devenir l’une des plus grandes stars des années 80 ne lui était pas destiné, c’est un homme Robert Hazard qui l’avait écrite et composée pour lui même, Cindy la trouvant trop machiste décida de réécrire le texte et cela donna un tube intitulé « Girls just want to have fun ».

Troisième meilleur clip des années 80

Pour l’anecdote au début du clip on voit Cyndi rentrer chez elle au petit matin, après une nuit de fête. Elle retrouve sa maman dans la cuisine en train de préparer à manger et, c’est la vraie mère de Cindy qui joue ce rôle.

Cette vidéo est considérée comme le 3ème meilleur clip des années 80 après "Thriller " de Michael Jackson et "Like a prayer " de Madonna.

