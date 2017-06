Un passeport pour l'aventure avec Nathalie Simon

Leurs expéditions aux quatre coins du monde nous font rêver et nous interrogent, car au fond, qui sont-ils vraiment ? D’un point de vue humain, que leur ont apporté ces périples ? Sont-ils prêts à tout pour vivre « l’aventure » ? Nathalie Simon raconte ces exploits, ces expériences de vie.

Ils cherchent le grand frisson, à battre des records, à prouver au monde que rien ne leur est impossible, à faire progresser la recherche scientifique ou tout simplement à vivre autrement. Eux, ce sont des aventuriers, des explorateurs, des hommes et des femmes qui ont choisi l’aventure comme destinée.

Dans cette série documentaire, l'auteur Christophe Artous leur donne la parole pour qu’ils nous racontent comment ils ont affronté la mer, la montagne, les profondeurs de la terre, le froid extrême, souvent avec des moyens très modestes.

Passeport pour l'aventure

Une série produite par Atelier du Grand Ouest en Coproduction avec France Bleu Loire Océan et France Bleu Breiz Izel.

Conçue et présentée par Christophe Artous.

En collaboration avec la documentation de Radio France.

Mixage Olivier Ferroux et Frédéric Baguet.

Réalisation Patrice Dourlent.