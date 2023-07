1909 Escape Game : un jeu de piste en plein Saint Etienne

Depuis 2016, 1909 Escape Game accueillent chaque jour de nombreux joueurs qui cherchent à résoudre les énigmes et trouver les clefs cachées au sein de leurs cinq salles. Il est même possible de participer à un jeu de piste dans les rues de Saint-Etienne.

Le concept d’un escape game est plutôt simple : une heure pour sortir d’une pièce. Cependant, il ne suffira pas de tourner une clé et d’ouvrir la porte. Collaboration, communication et esprit d’équipe sont les mots d’ordres de la mission qui vous sera confiée. Une fois enfermé, vous aurez 60 minutes et pas une de plus pour vous échapper. Chacun(e) devra fouiller la pièce de fond en combles pour y découvrir le moindre objet, le moindre indice, le moindre détail qui pourra vous aider dans votre quête. Si vous bloquez à une étape, le maître du jeu, qui vous observe grâce à des caméras placées tout au long du parcours, pourra vous donner un petit coup de pouce. Finalement, après l’heure passée, deux possibilités s’offrent à vous. Soit, vous avez réussi à vous échapper et c’est rempli de fierté et de joie que vous retrouvez le maître du jeu qui reviendra avec vous sur les faits marquants de votre partie. Soit, vous ne sortez pas à temps et en vous libérant, on vous montre ce qu’ils vous manquaient pour finir le jeu.

Le “Saint Étienne Challenge”

À la croisée entre un escape game et un jeu de piste connecté, 1909 Escape Game vous propose également le “Saint Etienne Challenge”. Créez votre équipe de 2 à 5 personnes et parcourez la ville munie d’un smartphone fourni par les maîtres de jeux. Ensuite, vous êtes parti pour 60 minutes d’une course contre-la-montre dans laquelle il faudra redoubler de logique, de stratégies et parfois même de culots. L’objectif étant de récolter le plus de points possibles afin de prendre la tête du classement. Au bout d’une heure, vous retournez à la case départ, au 6 rue de la République et vous débriefez de cette aventure avec la très sympathique équipe de 1909 Escape Game*.*

Retrouvez toutes les informations et réservations sur le site web ou directement sur place .