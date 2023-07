Château de bouthéon à Andrézieux Bouthéon : un voyage au cœur du passé

Le château de Bouthéon est un joyau historique situé dans la magnifique région de la Loire. C'est un lieu incontournable, déjà visité par plus de 70 000 visiteurs par an. Architecture, histoire, patrimoine, animaux, jardins, aquarium et bien plus, encore, ne demande qu'à vous donner du savoir.

France, Haute Loire, Lavoute Polignac castle on the Loire river © Getty

À une vingtaine de minutes de Saint-Etienne, le Château de Bouthéon vous plonge dans une atmosphère historique à travers ses salles sur le fleuve qui le traverse avec ses aquariums ou bien ses vastes jardins ainsi que par les animaux s'y trouvant. Venez découvrir votre patrimoine à travers l'histoire de ce château. Un château riche en histoires C'est seulement entre 2006 et 2007 que le public découvrira le parc ainsi que le château. Vous décidez alors d'en connaître un peu plus sur ce lieu, voici ce que le Château de Bouthéon vous réserve : Le château : il contient tout ce que vous devez savoir sur son passé et celui du territoire. Passant d'une résidence seigneuriale à une demeure bourgeoise, il finira en un site culturel ! Pour tout comprendre sur son histoire, vous passerez par un parcours muséographique dédié à la Loire, son territoire ainsi que le fleuve. Vous jouez à des jeux, visitez les aquariums et participez à une immersion numérique afin d'être un as du lieu ! Mais votre visite ne s'arrête pas là.

Ses expositions temporaires : que ce soit artistiques ou sous forme de documentaires, les expositions sont basées sur l'histoire locale, la nature et aussi le territoire forézien, vous invitent à approfondir vos connaissances.

Ses animaux et ses jardins : une balade vous tente ? Et bien le château possède un parc animé par ses animaux du territoire tels que : les chevaux de trait auxois, les chèvres du Massif central, les ânes du bourbonnais et près de 40 races domestiques y vivent. En vous promenant, vous sentez la bonne odeur des plantes et des espaces boisés à travers les jardins. Lors de votre promenade, vous tombez nez à nez sur un œuf d'or du dragon Gondra ! Ce jeu de piste va plaire au plus petits comme au plus grands. Venez en apprendre plus sur son passé et passez du bon temps en famille au Château de Bouthéon ! Retrouvez toutes les informations et réservations sur le site web ou directement sur place