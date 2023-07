Chez Climb Up à Saint Etienne, prenez de la hauteur peu importe le niveau

Que vous soyez débutant, passionné ou encore expert de l’escalade, chez Climb Up à Saint-Étienne, vous pourrez vous essayer à tous types d’épreuves. En accès libre, en cours découverte et même pour des cours particuliers, toute l’équipe de Climb Up vous accueillera toujours avec le sourire.

France, Haute Loire, Lavoute Polignac castle on the Loire river

Climb Up est située rue Bénévent, juste derrière Geoffroy Guichard, vous serez reçu dans un espace de plus de 1800 mètres carrés.

160 voies et 17,5 mètres de haut

Au programme, ce sont pas moins de 160 voies qui vous seront proposées. L’objectif, atteindre le sommet pouvant monter jusqu’à 17,5 mètres de haut. Pas de panique, vous êtes sécurisé par une corde, il n’y a aucun risque. Autre possibilité : le bloc. Une discipline tout aussi complexe (si ce n’est plus) que la “grimpe” classique. Ici, vous ne monterez pas à 17 mètres de haut. Cependant, il faudra forcer encore plus sur les bras et les jambes étant donné que le mur sera parfois incliné. Vous grimpez jusqu’à 4 mètres de haut, il faudra de temps à autre vous jeter pour tenter d’attraper la prise suivante. Au total, ce sont plus de 100 blocs mis à votre disposition, tous protégés par d’épais tapis de réception.

Escalade mais pas que

Si les enfants sont souvent beaucoup plus motivés que les parents pour l’escalade, ce n’est pas un problème. Si c’est le cas, pas de problème, l'équipe de Climb Up a pensé à tous. Pendant que les enfants tentent de vaincre leur peur, les parents pourront profiter d’un instant plus détente avec le sauna. Mais, c'est aussi un lieu de rencontre et de convivialité puisqu’un espace de restauration est aussi prévu.

En sommes, Climb Up à Saint-Étienne est un lieu idéal pour les week-ends pluvieux de cet été.

Retrouvez toutes les informations et réservations sur le site web ou directement sur place .