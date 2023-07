L’Écomusée des monts du Forez à Usson en Forez, traditions et savoirs faire du Haut Forez

À Usson-En-Forez, venez découvrir les anciennes coutumes, les vieux savoirs et le patrimoine du Haut Forez, au sein d’une muséographie contemporaine et unique

Depuis 1992, L’Écomusée des monts du Forez est installé dans les anciens bâtiments de la Congrégation des Sœurs Saint-Joseph. Restaurée pour l’occasion, c’est pas moins de 1500 m² de surfaces d’exposition qui sont mis à la disposition du public.

Une collection d’abord privée

Alex Folléas, un chirurgien dentiste du coin, constitue la collection initiale du musée. Il rassemble tout au long de sa vie des milliers d’objets illustrant la vie dans les monts du Forez. Cabane de berger, vierge d’accouchement, jouets d’enfants, matériels de dentellières sont là pour témoigner du passé. Toute cette collection sera offerte à la ville d’Usson En Forez en 1985. Aménagés en jardin de curé, les espaces verts qui entourent le lieu sont également l’occasion de se déplacer. Le tout pour une visite d’environ 1 h 30.

Voyagez dans le temps

Afin de rendre la visite plus ludique, le site vous propose de suivre un guide original. C’est Marie, une petite fille de 10 ans en 1923 qui vous accompagnera tout au long du parcours. Vous découvrirez alors ce qu’était une ferme au XXᵉ siècle, la vie quotidienne d’une famille en 1923 et les anciens métiers ainsi que les outils dont se servaient les ouvriers et artisans de l’époque. Pour finir, vous pourrez grimper dans le grenier, où vous trouverez de nombreux secrets. Pleins de thèmes et de sujets qui devraient ravir les parents, grands-parents et petits enfants.

Retrouvez toutes les informations et réservations sur le site web ou directement sur place .