L’Écopôle du Forez à Chambéon, 30 ans de faunes et de flores

Située à Chambéon, la plus grande réserve ornithologique de la Loire fête ses 30 ans. L’occasion de découvrir ce lieu de 760 hectares où vivent en toute sérénité de nombreuses espèces animales et végétales.

Le projet de l’Écopôle du Forez naît à la fin des années 80 après que l’association France Nature Environnement Loire (FNE) a fait un triste constat : la Loire, “dernier fleuve sauvage de France” subit de trop nombreuses modifications à cause de l’homme et doit être protégée. Le but est alors de créer un espace de liberté pour le fleuve, mais aussi de découverte pour l’homme et d’éducation à l’écocitoyenneté pour les plus jeunes. L’Écopôle du Forez ouvre alors au public en 1993.

Randonnées, observations et jeux de piste…

Depuis 30 ans, ce site unique propose une dizaine de kilomètres de sentiers balisés. C’est l’occasion de se balader en famille dans un milieu naturel remarquable. Ou alors, de choisir la visite guidée pour mettre vos cinq sens à contribution. Au programme, forêt alluviale, gourds et étangs, des promenades ludiques, mais aussi calmes et apaisantes. Tout au long du parcours, l’Écopôle du Forez vous propose de nombreux observatoires dans lesquels vous pourrez épier la vie sauvage sans la déranger. Grâce à du matériel de grande qualité, vous ne manquerez rien ou presque, un vrai privilège. Enfin, le site propose également de nombreuses activités ludiques pour les enfants. La mare pédagogique qui vous permet d’être au plus près de l’eau, mais aussi le labyrinthe en saule ou encore la hutte du castor.

Même en intérieur par temps de pluie

La Nef est le point d’accueil de l’Écopôle et elle ne manque pas d’originalité. Le bâtiment tout en bois local est monté sur des pilotis et offre donc une vue unique sur les étangs. Permettant ainsi de contempler de nombreuses espèces d’oiseaux et de mammifères. Des animations sensorielles sont aussi organisées pour les petits et les grands. Il y a même un espace pour boire du thé.

Par tous les temps et pour tous les âges, l’Écopôle du Forez est ouvert pendant toutes les vacances scolaires

Retrouvez toutes les informations et réservations sur le site web ou directement sur place .