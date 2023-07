La Base de Loisirs à Saint Just Saint Rambert, il y a forcément une activité pour vous

Situés sur les bords de Loire, Yannick Tabard et son équipe vous accueillent toute l’année dans la découverte d’espaces naturels, en kayak, trottinette, rollers ou même à pied.

France, Haute Loire, Lavoute Polignac castle on the Loire river

L’association “B2LF”, affiliée à la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie, vous invite à participer à de nombreuses activités très diverses. Si la pratique du canoë-kayak dans la Loire reste l’attraction phare de l’été, il y en a pour tous les goûts.

Un lieu et des activités uniques

Au programme ? Trottinette tout terrain, tir à l’arc, course d’orientation, initiation au roller et bien évidemment, le canoë-kayak. Vous pouvez alors choisir une seule activité ou en découvrir plusieurs sur une demi-journée, voire une journée entière.

Vous profiterez alors d’un cadre magnifique et naturel guidés par une équipe de moniteurs passionnés et motivés. Accessibles à tous, ces activités sont pour toute la famille, pour les sportifs et les moins sportifs, pour les valides et les personnes en situation de handicap. En effet, Yannick Tabard, le président de l’association à souhaiter placer l’accessibilité à tous au cœur de son projet. Le but étant d’accueillir dans les meilleures conditions possibles les personnes en situation de handicap. Ainsi, vous trouverez du matériel adapté et des moniteurs formés. Une démarche bienveillante permettant à chacun de s’épanouir peu importe la condition.

Pour les connaisseurs ou non

En plus de pouvoir y venir en famille, la base de loisirs propose également des activités à la carte pour les clubs sportifs, les centres de loisirs, les scolaires ou encore les anniversaires et les enterrements de vie de jeune fille ou de jeune garçon.

Cet été, la Base de Loisirs organise la toute première édition du Kayak Marathon Loire 42 le 23 et 24 septembre. Seront alors organisés plusieurs courses de 9, 21, 35 et 42 km. Vous pourrez ainsi assister au championnat régional de descente. Un événement à ne pas manquer pour tous les aficionados de canoë-kayak, mais aussi pour de simples curieux.