Le Musée d’Histoire du XXe siècle à Estivareilles entre mémoires de guerre et street art

Estivareilles est un petit village du Haut-Forez qui, il y a 80 ans, était une place forte de la Résistance dans la Loire. Le Musée d’Histoire du XXe siècle témoigne, explique et transmet les mémoires de la guerre.

Estivareilles et le Musée d'Histoire du XXe siècle vous propose un parcours street art pour visiter la ville et découvrir son importance dans la Résistance

En 1984, les anciens résistants de l’Armée Secrète de la Loire fondent le Musée d’Histoire du XXe siècle . Il sera réaménagé en 1999 avec pour objectif de la rendre plus accessible notamment pour les jeunes générations.

Des pièces historiques

Entre pièces emblématiques, trophées de guerre, bandes sonores ou encore images d’archives. Toute la présentation muséographique est pensée pour être compréhensible et attractive pour tous. L’objet le plus symbolique du musée est sans doute le casque d’un soldat de la Wehrmacht qui fut prisonnier à Estivareilles. Vous pouvez lire sur le casque la date et le lieu de la reddition allemande ainsi qu’une croix de Lorraine inscrite dans le “V” de la Victoire.

Un outil pédagogique

En plus d’être un lieu de mémoire et d’histoire, il est construit comme un outil pédagogique et culturel. Qui se veut être un lieu de réflexion et de débats sur des sujets contemporains à la lumière des événements passés. Ainsi, cela permet de bien mettre en évidence les objectifs et projets du musée : témoigner, expliquer et transmettre.

Le parcours street art

Depuis 2021, le musée ainsi que la ville d’Estivareilles vous proposent de parcourir les rues du village et de découvrir au fur et à mesure de votre balade les œuvres de l’artiste urbain C215, de son vrai nom Christian Guémy. Il a réalisé quatre graffs au pochoir représentant des visages de quelques figures de la Résistance locale, mais aussi nationale. Un moyen ludique et original de découvrir le beau village d’Estivareilles et son patrimoine.

Retrouvez toutes les informations et réservations sur le site web ou directement sur place .