Le Prieuré Pommiers à Pommiers-en-Forez, 1000 ans d’histoire et d’architecture

À travers les sous-sols, le cloître et les charpentes du Prieuré. Venez découvrir les nombreuses histoires de ce bâtiment habité depuis plus de 1000 ans. Un héritage religieux qui respire la quiétude.

Situé à Pommiers-En-Forez , à 30 minutes de Montbrison, Le Prieuré de Pommiers est un lieu incontournable du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. De nombreux moines y ont vécu.

Un lieu aux nombreux habitants

Au fil du temps, le lieu a évolué à travers les guerres, les habitants et les révolutions. Chaque époque a laissé une empreinte, chaque résident a laissé une trace de son passage. Toutes ces histoires sont à découvrir depuis 2006. La visite guidée dure un peu plus d’une heure et est indispensable pour comprendre tous les mystères de ce lieu, qu’ils soient architecturaux, historiques ou même culturels.

Le Prieuré Pommiers propose une architecture grandiose - Prieuré de Pommiers

Au cours de votre passage, vous découvrirez les sous-sols médiévaux, le cloître classique, le réfectoire, la salle capitulaire, les tours de fortification, l’escalier monumental, ou encore les cellules. Mais, ce qui est le plus impressionnant, ce sont les magnifiques charpentes en chêne. Rénovées récemment, elles sont accessibles au public (en visite guidée) et vous permettent de contempler un véritable chef-d'œuvre architectural.

Des activités pour tous les goûts

Le Prieuré de Pommiers est donc un lieu unique dont la visite ravira petits et grands. Sur chacun des panneaux décrivant le site, les enfants pourront s’amuser à résoudre un rébus ou un labyrinthe, voire construire une petite maquette.

Enfin, le site propose aussi un festival de musique ayant pour objectifs de faire venir de jeunes musiciens ligériens et mettre en avant la musique classique.

Retrouvez toutes les informations et réservations sur le site web ou directement sur place .