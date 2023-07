Le site de La Chartreuse, une pépite cachée au cœur du Pilat

Château de bouthéon à Andrézieux Bouthéon : un voyage au cœur du passé

Le château de Bouthéon est un joyau historique situé dans la magnifique région de la Loire. C'est un lieu incontournable, déjà visité par plus de 70 000 visiteurs par an. Architecture, histoire, patrimoine, animaux, jardins, aquarium et bien plus, encore, ne demande qu'à vous donner du savoir.