Le train de la Loire à Commelle Vernay, embarquez pour un voyage dans le temps, le long de la Loire

Cet été, prenez place à bord du Train de la Loire pour une aventure commentée d’1 h 30 en longeant la Loire entre Commelle-Vernay et Magneux, deux belvédères non loin de Roanne.

Dès votre arrivée en gare de Comelle-Vernay, Le Train de la Loire vous propose de découvrir ou redécouvrir la Loire de manière originale, ludique et sonore.

Un voyage en deux parties

Tout commence par un film dans un décor tout neuf qui vous plonge dans l’univers de cette histoire. La balade en train pourra alors commencer. Commentée tout au long du périple, elle est l’occasion d’apprendre de nombreuses anecdotes sur les mariniers de la Loire ou la construction du barrage de Villerest notamment. Le trajet se fait entre deux belvédères du roannais. Il vous proposera de magnifiques points de vue sur les paysages naturels de cette belle région.

Des secrets à découvrir en famille

En plus du voyage, Le Train de la Loire vous donne la possibilité de participer à un grand jeu de découverte grâce à un petit livret que vous trouverez à votre arrivée en gare. Ainsi, petits et grands sont invités à embellir le monde. Pour ce faire, soyez très attentifs tout au long du parcours où des indices sonores et visuels vous permettront de résoudre les énigmes et de trouver le rôle mystérieux de la “boule de terre magique”...

Une aventure ludique qui ravira les grands et les moins grands.

Retrouvez toutes les informations et réservations sur le site web ou directement sur place .