Musée d’Allard : quatre étages de curiosités, de jeux, de jouets et de Beaux-Arts à Montbrison

Derrière les magnifiques Jardins d’Allard de Montbrison, et abritant plus de deux siècles de collections qui ne cessent de s’enrichir. Le Musée d’Allard permet d’ouvrir son regard sur la nature, l’art et l’enfance.

Le Musée d'Allard à Montbrison - Musée d'Allard

Au cœur d’un ancien hôtel particulier, le musée porte le nom de Jean-Baptiste d’Allard, un riche gentilhomme forézien du 19ᵉ siècle. Au cours de sa vie, il a constitué un cabinet d’histoire naturelle, présenté au sein du site. Nature, art et enfance Ainsi, tout au long de la visite, Le Musée d’Allard , offre son regard sur la nature, l’art et l’enfance. Puis, au milieu du XXe, la collection s’est étendue au domaine des jeux et jouets anciens. Vous profiterez donc d’un cadre magnifique, entre cour, jardin et donc l’hôtel particulier, en plein centre de Montbrison. Organisé sur quatre étages, le musée propose des expositions permanentes qui ont d’ailleurs été renouvelées récemment. Parmi lesquelles “Jean-Baptiste d’Allard, un chemin de curiosités…” ou encore “Jouets, jouez…” sur l’univers de l’enfant. En plus, chaque année, il est proposé plusieurs expositions temporaires. Pour les plus jeunes, des supports spécifiques sont à votre disposition comme des jeux d’observations ou des quizz. Romane, une jeune fille de neuf ans, parle même d’une véritable “chasse aux trésors”. L'exposition "Gégé" au Musée d'Allard à Montbrison comble petits et grands - Musée d'Allard Le Musée d’Allard offre donc une grande variété d’objets et d'expositions à voir. Un lieu ancré d’histoire pour toute la famille. Retrouvez toutes les informations et réservations sur le site web ou directement sur place .