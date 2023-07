SENSAS à Andrézieux Bouthéon : utiliser vos 5 sens n'aura jamais été aussi amusant

Utilisez tous vos sens chez SENSAS. N'étant pas un escape game, mais un divertissement indoor plus qu'original, ici, on vous met à l'épreuve lors de challenges et de stimulations sensorielles, tout cela en équipe ! De la peur au rire, vous passez par toutes les émotions.

Venant de Marseille et installé depuis peu à Andrézieux Bouthéon, SENSAS est une expérience immersive hors du commun. Ce concept novateur combine jeux d'équipe, challenges et stimulation sensorielle pour vous offrir une expérience inoubliable. Oserez vous vous lancer dans cette aventure délirante ? Si la réponse est oui, voici ce qui vous attends :

Une expérience qui éveille tous les sens

SENSAS est bien plus qu'une simple activité de divertissement. Il s'agit d'une véritable aventure interactive qui sollicite tous vos sens. À votre arrivée, vous êtes accueilli par une équipe chaleureuse et passionnée qui vous guide tout au long de votre expérience sensorielle. Réunissez vous en une équipe de 4 à 15 personnes de manière à parvenir au bout des 6 ateliers sensoriels et des 3 SAS. Des défis uniques et dans l'obscurité, mettent à l'épreuve votre esprit d'équipe, votre logique et votre sens de l'aventure, durant 2 heures ! Vous avez seulement besoin de vos 5 sens, pour vous en sortir.

Un lieu de divertissement engagé

Lors de vos épreuves réussies, sans l'aide de la vue, vous empochez une amulette. À quoi sert-elle me demanderez vous ? Et bien, SENSAS ne se contente pas de vous proposer une expérience divertissante, il s'engage également dans des actions envers les personnes en situation de handicap. En participant à SENSAS, vous contribuez à soutenir des associations caritatives locales. Ainsi, plus vous accomplirez de challenges, plus vous obtenez d'amulettes qui seront par la suite transformées en dons ! Ainsi, en vous amusant, vous faites également une bonne action pour la communauté.

Alors prêt à relever les défis ?

Retrouvez toutes les informations et réservations sur le site web ou directement sur place .