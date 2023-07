Un tour du monde des civilisations à Saint Just Saint Rambert

C’est en 1965 que le Musée des Civilisations – Daniel Pouget ouvre ses portes. Créé par l’association des “Amis du vieux Saint Rambert”, il est aujourd’hui un lieu d’exposition d’objets venants du monde entier.

Situé dans l’ancien prieuré de Saint Rambert, le Musée des Civilisations – Daniel Pouget présente de nombreux objets. De valeurs historiques ou ethnographiques locales ou internationales.

Des donateurs et des expositions du monde entier

Ainsi, de nombreux donateurs des quatre coins du monde ont contribué à l’enrichissement de la collection au fil des décennies. Parmi eux, Madeleine Rousseau qui a donné son nom à la place sur laquelle se trouve le musée. Mais aussi Daniel Pouget, un voyageur qui ramena des objets des continents africain, océanique et américain. L’une des pièces les plus symboliques de ce musée n’est autre que la “chasuble de Saint Rambert”. Datant du 12ᵉ siècle, elle est considérée comme l’une des plus anciennes chasubles conservées, et est même classée Monument Historique.

Des expositions temporaires à ne pas manquer

En plus des objets présentés de manière permanente sur des sociétés d’Afrique de l’Ouest ou les Aborigènes d’Australie par exemple. Le musée ne cesse de se réinventer en proposant constamment des expositions temporaires. Cet été, “Indonésie révélée” vous emmène en voyage dans cet archipel du sud-est de l’Asie. Dans cette région regroupant plus de 1100 groupes ethniques différents et donc une grande complexité culturelle. Textile, bijoux, éléments d’architecture dévoilent cette grande richesse.

En bref, le Musée des Civilisations – Daniel Pouget à Saint Just Saint Rambert est une réelle invitation au voyage et permet d’en apprendre toujours plus sur l’histoire et la culture du monde, mais aussi du département. L'occasion aussi de visiter le très beau quartier de saint Rambert.

Retrouvez toutes les informations et réservations sur le site web ou directement sur place .