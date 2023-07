Une ville dans la ville à Firminy, le site de Firminy-Vert par Le Corbusier, une fierté locale

Architecte visionnaire, Le Corbusier décide au milieu du XXe siècle de construire une véritable ville dans la ville, à Firminy. Sa deuxième plus grande réalisation au monde regorge d'anecdotes à découvrir.

L'église plus qu'originale par Le Corbusier à Firminy

Au programme de votre visite, qu’elle soit guidée ou libre, vous découvrirez un site d’exception , aux architectures originales qui vous impressionneront par leurs grandeurs et leurs organisations. Au cœur même de Firminy, c’est une sorte de ville dans la ville que l’architecte mondialement connu imagine et dont la construction commence en 1958. Chacun des bâtiments qui composent le site est méthodiquement pensé pour une utilité bien précise.

De l’unité d’habitation à la Maison de la Culture

Dans “l’unité d’habitation”, chaque détail compte, le but était d’avoir une combinaison parfaite entre les appartements et les équipements collectifs. Au sein même de l’immeuble, école, commerce, potagers, tout y est pour satisfaire les besoins de tous.

L'église Saint-Pierre est sûrement le bâtiment le plus atypique. Dans son architecture certes, avec sa forme conique culminant à 33 mètres de hauteur. Mais, ce qui est le plus extraordinaire, c'est son axe. Parée à l’est de la constellation d’Orion, cette dernière est visible grâce aux trous faits dans le mur. Si vous avez de la chance, la lumière passe au moment de votre visite, et vous vivrez une expérience magique.

Depuis 1984, la Maison de la Culture est classée “Monument Historique”. Une fois à l’intérieur, vous y trouverez un auditorium, une salle de spectacle, une salle d’art plastique et une salle d’expression culturelle. Architecture encore une fois particulière, mais encore une fois réfléchie et finalement logique.

Et même du sport

Pour finir, Le Corbusier a tout de même voulu proposer des activités physiques. Le Stade est d’ailleurs le seul en France classé Monument historique. Il est toujours utilisé par les habitants et associations de Firminy. Enfin, la piscine, dernière construction du site, est conçue par André Wogenscky en 1971, elle est restaurée par la ville en 2006. Même si ce n’est pas le Corbusier lui-même qui dirige la construction, Wogenscky reste fidèle aux matériaux et couleurs puisque verre et béton dominent.

Ce site est donc unique en France et dans le monde, Le Corbusier montre toute l’étendue de son talent et de sa vision hors du temps en plein Firminy.

Retrouvez toutes les informations et réservations sur le site web ou directement sur place .