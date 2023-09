Charge mentale écologique : il faut savoir faire le tri

On parle de plus en plus d’une nouvelle charge mentale…écologique celle-ci..et elle s'ajoute à la charge mentale classique. Explications.

Et elle va s’ajouter à celle qui est déjà là, ce qui peut faire très lourd à porter…

Face à l’urgence écologique et climatique, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir faire notre part en changeant nos habitudes : mieux consommer, se déplacer autrement, mieux s’alimenter…la liste est longue. Seulement dans un système majoritairement tourné vers l’avoir et l’excès, changer de paradigme peut vite devenir lourd à porter.

C’est ce qu’on appelle la charge écologique, une sous-catégorie de la charge mentale en quelque sorte.

Une charge qu’il faut gérer dans un contexte très anxiogène en plus…

On parle alors d’ éco-anxiété . 2,5 millions de personnes seraient touchées par de l’éco-anxiété. De plus en plus de psychologues se spécialisent d’ailleurs. Et un nouveau mal a fait son apparition : la solastagie. C’est quand on voit les choses changer autour de nous en raison du changement climatique…

Comment mieux gérer cette charge mentale écologique ?

En définissant des priorités, donc en hiérarchisant. Et pour cela, il faut savoir ce qui compte vraiment. Faire pipi sous la douche, manger moins de viande, couper l’eau quand on se brosse les dents, aller travailler à vélo, utiliser une gourde, changer de banque.

Ça c’est la première chose à faire, et la réponse à cette première question est claire: manger moins de viande, faire du vélo (à Paris c’est de plus en plus facile), changer de banque et même de fournisseur d’électricité.

Il y a une application qui est née en Ile-de-France qui peut nous aider à mieux gérer la charge mentale

Maydée : c’est un site internet francilien mais aussi une association régionale. Le principe est simple : vous inscrivez (idéalement avec votre partenaire), vous renseignez les tâches que vous gérez chacun, et vous comparez !