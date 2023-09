Comment défiscaliser un don à une association ?

Quand on pense impôts on a souvent l’idée qu’il s’agit de donner de l’argent à l’Etat, mais il ne faut pas oublier que certaines règles fiscales sont là pour nous inciter à soutenir des acteurs utiles pour la société…comme les associations par exemple…

Et on voit à quel point elles en ont besoin, l’exemple du cri d’alarme des Restos du cœur en est une belle illustration cette semaine. Les associations remplissent souvent des missions d’intérêt général, c’est pour cela qu’il existe des règles fiscales faites pour nous inciter à les soutenir.

On peut faire un don à n’importe quelle association ?

Non, il faut que l’association ou la Fondation remplisse certains critères : avoir un but non lucratif, un objet social et une gestion désintéressée, et qu’elle ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes. Par contre tous les domaines d’activités sont concernés (sport, social, santé, environnement..)

En pratique on parle d’organisme d’intérêt général, d’associations ou fondations reconnues d’utilité publique, de fondations d’entreprises ou universitaires notamment.

On peut faire un don d’argent uniquement ou on peut aussi donner du matériel par exemple ?

De l’argent bien sûr, des dons en nature aussi (il faudra alors donner une valeur à ce don), un revenu auquel vous renoncez en mettant à disposition un local par exemple, si vous êtes bénévole les frais que vous engagez et dont vous ne demandez pas le remboursement entrent aussi en jeu.

C’est par ces dons que l’on peut bénéficier d’un avantage fiscal donc, c’est intéressant ?

Oui quand même…la réduction d'impôt est de 75 % pour un don d'un montant jusqu’ à 1000 €. Au-delà de 1000 € vous aurez droit à une réduction d'impôt de 66 % du montant donné.

Enfin, notez que cette réduction d'impôt ne peut être supérieure à 20 % du revenu imposable.

Pour donner aux restos du cœur en ce moment c’est www.dons.restosducoeur.org !