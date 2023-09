La success story de micro entrepreneurs

Quand on dit je suis auto-entrepreneur on voit parfois dans les regards comme un petit jugement « ok, tu bricoles donc »…pourtant parfois ce statut a précédé de belles réussites d’entreprises…

De plus en plus de français se lancent dans l'entrepreneuriat

Clairement, c’est notamment le cas pour Aline Bartoli, qui a commencé son activité en étant auto entrepreneure, aujourd’hui elle est à la tête de la société The BBoost avec un capital social de plus de 250 000 euros, plusieurs salariés et un gros portefeuille de clients.

Elle a commencé cette entreprise en étant auto-entrepreneure donc ?

A Paris où elle est passée d’une activité en solo à un beau business (+ d’un million d’euros de CA). Aujourd’hui elle propose un service de coaching pour les auto entrepreneurs afin de développer leur activité.

Concrètement, elle accompagne des dirigeants sur l’organisation de leur activité, la communication, l’utilisation d’outils aussi comme l’intelligence artificielle.

Parfois le statut d’auto-entrepreneur permet d’essayer de vivre de sa passion…

Bien sûr et si parfois ce n’est pas la richesse qui est au bout du chemin, c’est une envie comme celle de Steve qui vit dans l’Oise et qui fabrique des bornes de jeux arcade comme on en voyait avant dans les bars…il était charpentier dans une autre vie et si cela ne lui suffit pas pour vivre il remonte le fil de son enfance et se fait plaisir…

J’ai aussi croisé la belle histoire de Clarisse qui a obtenu un master en droit notarial avant d’être embauchée dans une étude de notaires pour gérer de très grosses opérations de clients institutionnels. Elle ne s’y retrouve pas et finit par changer de voie et devenir plombière.

Un virage à 180 degrés pour Clarisse, elle exerce donc sous le statut d’auto-entrepreneure ?

Oui, après avoir passé un CAP elle s’est lancée et propose ses services à Clamart et les alentours dans les Hauts-de-Seine. Bien sûr elle gagne moins qu’avant, mais elle fait ce qu’elle aime, elle rend service, est en contact avec de vrais gens et s’organise désormais librement….