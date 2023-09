Le bénévolat accessible à tous

Les associations ont besoin d’argent pour fonctionner bien sûr, mais elles ont aussi besoin de main d’œuvre, que ce soit quelques heures par mois ou par semaine, le bénévolat est un soutien fondamental pour les aider à remplir leurs missions.

Être bénévole dans une association ce n’est pas juste donner du temps, c’est beaucoup plus que ça …

Beaucoup de français l’ont compris puisque 23% d’entre nous sommes bénévoles dans une association, c’est beaucoup. Quand on regarde les chiffres dans le détail on apprend que contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, les jeunes s’engagent de plus en plus et les séniors de moins en moins..

Pourtant, une fois à la retraite on a du temps et le besoin de rester utile, de garder ou prendre des responsabilités

Peut-être que parfois on ne sait juste pas vers quelle association se tourner, qui a besoin d’aide. J’ai trouvé une solution tout à fait intéressante si vous êtes dans ce cas de figure avec un site mis en place par l’Etat qui met en relation de potentiels bénévoles avec des associations qui ont besoin de renfort : www.jeveuxaider.gouv.fr

C’est très bien ça et comment ça marche ?

C’est très simple. Vous avez deux options : aider depuis chez vous ou près de chez vous. Vous renseignez votre code postal, les domaines d’activités qui vous intéressent (soutien scolaire, communication, mentorat, informatique…), et enfin vous donnez vos disponibilités.

Et là les résultats apparaissent : une mission de ramassage de déchets à Saint-Cloud organisée par l’AREMACS IDF, une mission de soutien à la scolarité pour des enfants issus de milieux défavorisés dans le 16è arrondissement de Paris, sinon le secours catholique des Hauts-de-Seine cherche des bénévoles pour aider des étrangers dans leur démarche. Vous l’avez compris, c’est du sur-mesure, mais chaque fois, c’est du concret !