Que fait l'Etat de nos impôts ? Un site pour un meilleur consentement.

Au-delà de savoir comment corriger sa déclaration d’impôt il peut être intéressant de savoir à quoi servent nos impôts…

Disons qu’on a un peu perdu de vue un principe majeur de notre contrat social : le consentement à l’impôt (article 14 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789). On est enfermés dans la contrainte, un rapport de contrainte en tout cas.

Ce que vous dites c’est que savoir ce qu’on fait de nos sous peut aussi nous aider à mieux accepter l’impôt ?

J’en ai la conviction et sans entrer dans le sujet « on utilise mal notre argent » (il y a sans doute un gros sujet), on est en droit de se féliciter de vivre ici et maintenant avec des services publics, et des infrastructures comme on a.

Donc je suis allé voir le site « en avoir pour mes impôts » (un nom un peu bizarre mais passons) pour mieux comprendre à quoi servent nos impôts..

Et alors, vous avez appris des choses ?

Oui ! Il y a notamment une info intéressante : à quoi correspondent 1000 euros de dépenses publiques en France (chiffres 2019) :

- Plus de la moitié : protection sociale

- 195 euros our les dépenses de santé

- 95 euros pour l’éducation. Vous savez combien coûte une année d’école pour un enfant à l’Etat ? (+ de 7000 euros, + de 50 000 euros jusqu’au CM2..)

Puis vous avez d’autres postes de dépenses plus petits : le régalien, la dette, la culture…

Toutes ces informations sont regroupées sur un site internet du gouvernement ?

https://www.economie.gouv.fr/enavoirpourmesimpots

Puis au-delà de cette répartition vous pouvez vous renseigner plus en détail sur des secteurs clé comme la sécurité et la justice, la défense.

Enfin, une dernière chose : il y a aussi cette information : d’où vient l’argent public et la proportion…c’est très instructif !