Une académie du climat pour celles et ceux qui veulent agir

Il existe un lieu unique à Paris dédié à un sujet qui nous concerne toutes et tous désormais : le climat.

Bienvenue à l’ Académie du climat , un lieu effectivement unique géré par la Ville de Paris en partenariat avec de nombreuses ONG engagées pour la biodiversité, la transition écologique : la LPO, l’École de la Transition Écologique ou encore l’agence parisienne du climat.

A l’Académie du climat il y a un mot d’ordre : on ne résigne pas face au changement climatique, tous en mouvement pour la transition écologique.

Comment est-ce que cela prend forme alors cette mise en mouvement pour le climat ?

C’est avant tout un lieu pour se retrouver, échanger…au 2 place Baudoyer dans le 4ème arrondissement de Paris. Avec un verger, une bibliothèque, un atelier de réparation de vélos, des espaces cuisine, bricolage ou couture.

C’est aussi un espace avec une programmation assez riche. Une expo photo jusqu’au 15 octobre, du théâtre avec une un atelier organisé samedi, ce soir il y a une soirée autour du jeu, une table ro nde est aussi organisée tout à l’heure à 19h00 autour de la transition écologique en zone rurale. C’est très riche ça vaut le coup de jeter un œil.

Cette Académie du climat est aussi un lieu pédagogique d’ailleurs ?

Que ce soit pour les éco-délégués, mais aussi les centres de loisirs et bien sûr les écoles qui peuvent les solliciter pour faire participer des élèves de huit ans et plus à des parcours sur des thèmes actuels : alimentation, habitat, consommation, mobilité…Il y a chaque fois deux modules, un qui se déroule en classe autour d’un jeu, et un directement sur place à l’Académie du climat avec un atelier pratique.

En pratique la programmation de ce lieu unique mène a du concret : cuisiner, réparer, s’informer, faire durer…se mettre en action pour le climat !