Une application pour soigner son couple

C'est l’initiative d’un parisien qui a créé une application pour aider les couples à être heureux ensemble et donc à ne pas divorcer !

C’est le credo du fondateur de cette application : Benjamin Maquet, Zenlove pourrait rendre heureux les couples. Une gageure ! On va regarder donc ça de plus près.

Voici l’ambition de l’application : accompagner les couples dans une relation plus harmonieuse. ZenLove aurait été créée avec le soutien de thérapeutes de couples et de psychologues pour créer un outil vraiment utile. Enfin, d’après ce qu’a affirmé le fondateur de l’application, les programmes proposés reposent sur des études sérieuses.

Voilà pour la promesse, et dans les faits cela donne quoi de faire accompagner son couple par une application ?

Pour en savoir plus je l’ai téléchargée ! Déjà côté avis utilisateurs c’est pas mal du tout : 4,9/5 et beaucoup de compliments en ligne …

Une fois inscrit vous devez répondre à un long questionnaire : première question « êtes-vous sur la même longueur d’onde émotionnelle » (j’ai pas bien compris !), avez-vous des moments de connexion, est-ce que vous vous faites des reproches…

Une fois fini vous accédez à des programmes sur des thèmes très variés (tâches du quotidien, argent, parentalité …). Un programme ce sont des conseils mais aussi des questions qui vous sont posées.

Alors, quel est votre verdict sur cette application ?

Contre toute attente c’est assez bien fait honnêtement, au-delà des programmes (qui sont idéalement à faire à deux), ce qui a le plus de potentiel c’est de répondre à des questions très concrètes et d’en parler , l’exercice donne l’occasion de s’interroger et d’échanger…peut-être ce qui manque bien souvent dans un couple : le dialogue et l’empathie.