Vous avez (un peu) oublié les gestes barrière ? Des formations en entreprises existent.

Un centre de formation accompagne les collaborateurs d’une entreprise pour mieux appliquer les gestes barrière.

Ils sont un peu tombés aux oubliettes les gestes barrière, il faut regarder les choses en face. On se surprend presque à regarder avec circonspection les gens masqués, les réserves de gel hydroalcoolique sont au plus bas.

Du coup on laisse circuler les virus que ce soit le Covid, la grippe et le reste et parfois en entreprise ça donne des bons gros clusters avec des conséquences pour tout le monde. Mais, on peut remettre ces gestes barrière au goût du jour avec cette formation proposée par ce centre à Vincennes : Néo formation .

Une formation aux gestes barrière donc, quel est le programme ?

Un programme complet qui a un objectif : remettre les équipes à niveau sur le sujet.

- Les réflexes à adopter dans les espaces collectifs

- Comment réagir si on a des symptômes

- Comment mieux organiser le travail pour faire face à une épidémie

L’occasion de faire un petit rappel du coup :

On tousse dans son coude, on se lave les mains plein de fois par jour, on se masque si on a des symptômes et bien sûr on aère au maximum les locaux fermés.

C’est utile de rappeler ces gestes, pour organiser une formation en entreprise on contacte donc ce centre de formation installlé à Vincennes ?

Qui pourra vous accompagner où que vous soyez en IDF car cette formation est organisée en distantiel. Et puis au-delà d’une formation payante, un petit rappel pour un peu plus de citoyenneté sanitaire cela peut aussi marcher.