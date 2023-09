Vos questions sur le dossier du jour

En ce jour de rentrée scolaire, on partage quelques astuces pour que l'année se passe bien. Avec une association et une psychologue scolaire, on découvre l'importance de la communication et du travail d'équipe.

Comment bien démarrer l'année scolaire? © Getty - ozgurdonmaz

Existe-t-il des astuces pour démarrer l'année scolaire du bon pied? Comment bien communiquer avec l’école et les enseignants ? Après une année difficile, comment motiver son enfant ? Qui peut vous accompagner pour réussir cette nouvelle année scolaire ? Et au fait… C’est quoi une scolarité réussie ? Réécoutez les conseils de nos spécialistes