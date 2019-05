Aroze nous fait découvrir son 3ème albums, DANCING COLORS - Titre du jour : Deep Exploration

Et toute cette semaine dans les talents bretons nous découvrons le dernier album d'Aroze.

Derrière ce pseudonyme on retrouve Antoine Rozé, violoniste rennais qui, suite à un séjour en Australie, décide de créer son univers musical : un mélange d'électro symphonique et de musique du monde.

L'artiste va se construire un personnage.

Ainsi peut-on le voir vêtu de costumes phosphorescents lors de ses concerts. Ses shows sont accompagnés de projections vidéo, orchestré aujourd'hui par Andrey Fedosov.

Le but est de proposer une expérience audiovisuelle complète au spectateur.

Son originalité, ses multiples expérimentations sonores et ses différentes collaborations lui permettent en 2016 d’être révélé au grand public au festival de Cornouaille.

Après deux albums, Aroze revient avec nouvel opus intitulé Dancing Colors.

On y retrouve la patte du musicien ; c'est-à-dire du violon énergique et des beats électro, auquel s'ajoute des instruments naturels et de nouvelles influences hétéroclites pour créer de l'électro organique.

Avec ce 3ème album Aroze nous invite une fois encore à voyager dans son monde, et à revenir au but premier de la musique : danser !

Titre du jour : Deep Exploration

Aroze a retrouver sur son site, la page Facebook et la chaine youtube.