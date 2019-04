Le Celtic Social Club vous fait découvrir son 3ème albums, FROM BABYLON TO AVALON - Titre du jour : Remember Joe Strummer

Et toute cette semaine, nous découvrons le nouvel album du Celtic Social Club.

Manu Masko et ses copains sont de retour avec un magnifique troisième album studio intitulé « From Babylon to Avalon ».

Pour mémoire, le Celtic Social Club ou CSC pour les intimes, c’est avant tout un projet un peu fou né d’une proposition de création qu’a fait Manu Masko au Festival des Vieilles Charrues en 2013.

A l’époque, il n’a alors que le nom Celtic Social Club et la certitude d’un mariage réussi entre musiques traditionnelles celtes et modernité.

Très vite, les grands noms de la musique celtique sont séduits et ne tardent pas à le rejoindre, à l’image de Ronan Le Bars, Jimme O’Neill, Jean-Pierre Riou, Pierre Stéphan, Richard Puaud.

Fort du succès rencontré, le groupe qui ne devait durer que le temps d’un seul concert, va enchainer tournées et studio pour nous présenter ses deux premiers albums « The Celtic Social Club » en 2014 et « A New Kind of Freedom » en 2017.

Celtic Social Club

Pour ce troisième opus, la formation de base évolue et devient la suite : Dan Donnelly (chant, guitare), Ronan Le Bars (uilleann pipes, low whistle), Goulven Hamel (mandoline, banjo, guitares acoustique et électrique), Mathieu Péquériau (harmonica, washboard, guimbarde, chœurs), Pierre Stéphan (violon), Richard Puaud (basse, chœurs) et évidement Manu Masko (batterie, claviers, samples, chœurs / direction artistique).

Avec « From Babylon to Avalon », le groupe plonge une nouvelle fois dans les répertoires des Asturies, de la Galice, de la Bretagne, de l’Irlande, de Cornouailles, d’Ecosse ou du Pays de Galles et les boost avec leur énergie débordante. Evidement cet album est aussi parfois mélancolique car à l’image de ces musiques celtes, tout en nuances, comme le ciel sous lequel elles sont nées.

Pour résumé, c’est un album réjouissant et puissant que nous offre une nouvelle fois le groupe, à croire que les 7 comparses ont trouvé un moyen de drainer les énergies telluriques celtes pour les emprisonner le temps de onze superbes morceaux.

Titre du jour : Remember Joe Strummer

Pour suivre le Celtic Social Club rendez-vous sur le site du groupe, leur chaîne youtube ou sur leur facebook.