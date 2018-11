Le groupe Green Lads dans les talents bretons - Titre du jour : POP

Cette semaine dans les talents bretons nous vous présentons le nouveau projet d’Antoine Rozé : Le groupe Green Lads.

Green Lads c’est la traduction d’un attachement au charme de la musique irlandaise et à la maîtrise des ambiances électro, pour former un mélange énergique et festif destiné à euphoriser le public, et ça marche !

