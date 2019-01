Pat O’May présente son double album "On night in breizhland". Titre du jour : Whiskey in the jar.

Tout au long de cette semaine, nous vous proposons de découvrir le nouvel album du guitar hero breton Pat O’May. Un double album intitulé « one night in breizh land » enregistré à Trégueux dans les côtes d’amor. Pat O’May, c'est un peu le Lucky Luke de la guitare tant il enchaine les notes plus vite que son ombre. Il a décidé de marier les musiques bretonnes avec le heavy metal. Pat O'May est rejoint sur ce double album live par nombre de ses amis, un album en forme de réunion de famille… Titre du jour : Whiskey in the jar.