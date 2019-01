Présentation de « Chant libre », l'album du Collectif 13 présenté par Guizmo de Tryo. Titre du jour - Place au soleil

Présentation de « Chant libre », le nouvel album du Collectif 13 présenté par Guizmo de Tryo.

Toute cette semaine, je vous propose de découvrir le nouvel album du Collectif 13 présenté par Guizmo de Tryo dans les Talent Bretons.

Pour commencer, c’est qui Collectif 13 ?

Collectif 13, c’est la rencontre de Guizmo, Danielito (Tryo), Mourad Musset (La Rue Ketanou), Gari Grèu (Massilia Sound System), Gérôme Briard, Erwann Cornec (Le Pied de la Pompe), Alee, Syrano, Ordoeuvre, Max (Le p’tit son) et Fred Mariolle.

Dans cet album enregistré dans les studios de Guizmo en Ille et Vilaine, on retrouve autant de styles et d’influences que de protagonistes.

La chanson, le reggae, le hip-hop, le rock... Autant de terrain de jeu où chacun va s’amuser à écrire dans les pas de l’autre.

Il en ressort un album ultra-vitaminé qui n’en oublie pas de porter un regard drôle, insolent, critique mais toujours plein d’espoir, sur notre société.

Titre du jour - Place au soleil