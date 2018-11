Toute cette semaine dans les talents bretons, c'est un spécial Yaouank - Titre du jour : Nâtah Big Band - Nataraja

Toute cette semaine dans les talents bretons, c'est un spécial Yaouank.

Alors que ce festival nous propose de vivre le plus grand Fest Noz de Bretagne (et sans doute du monde) pour la 20ème édition, France Bleu Armorique, vous propose d’entendre la voix de celles et ceux qui vont vous faire danser pour ce Yaouank 2018.

L’occasion de demander à ces artistes ce que représente pour eux le festival Yaouank. Aujourd’hui c’est Rémi Bouguennec du groupe Nâtah Big Band qui nous parle de son Yaouank.

Titre du jour : Nâtah Big Band - Nataraja

