Arthis , chanson rock festive

Si vous le leur demandez leur style, Arthis fait du rock à la trompette. C'est avec leur premier album "Grand Cirque" qu'ils sillonnent les routes de France. Déjà plus de 200 concerts ! Ce quatuor vous balance entre rock, rythmes ska et poésie. Jusqu'au dernier verre, avec fraicheur et sincérité .

C’est l’histoire de quatre copains déterminés à faire de la musique ensemble, portés par l’envie d’y aller, de rencontrer le public, de s’échapper, de sourire, de danser... Le groupe, formé en 2009 aux abords du Pont du Gard, arpente depuis les scènes du sud de la France et joue un rock ska festif aux sonorités ensoleillées ! Un premier album en poche, le Grand cirque est lancé... On a déjà pu les voir à l’affiche aux cotés des grands comme LA RUDA, EIFFEL, SINSEMILIA, LES FATALS PICARDS, LE PEUPLE DE L'HERBE, BABYLON CIRCUS ainsi que sur la scène du Printemps de Bourges en avril 2013 et 2014 ! ARTHIS c'est :

Guillaume Bex - Batterie // Sébastien Bonnot - Basse // Romain Schulthess - Trompette // Emmanuel Bonnot - Chant & Guitare http://www\.arthis\.fr https://www\.facebook\.com/ArthisOfficiel