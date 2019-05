Aurélie Agullo de One Shot Lili , fusion intime du rock et de ses dérives

BIO One Shot Lili One Shot Lili est un groupe marseillais formé en 2014 par Aurélie Agullo, musicienne batteuse, compositrice. Après une dizaine d’années à Paris à jouer dans différentes formations : jazz, funk, soul, afrobeat ou rock, Aurélie décide de retrouver son sud natal et de monter son projet de compositions. La rencontre avec le guitariste Benjamin Tissié Ney sera décisive car ce coup de coeur musical les mènera à arranger ensemble et commencer à enregistrer des démos. A eux deux, ils définissent l’identité du groupe qui réunit leurs influences communes. Multi instrumentistes, les 2 complices tissent un répertoire qui leur permettra d’envisager la venue d’autres musiciens. Ils font appel au bassiste Sylvain Terminiello (Namaste, Nafas…) qui intègre le projet en 2015, puis à la pianiste Kalliroi Raouzeou (Fado Rebetiko, Dames de la Joliette) en 2016. L’identité du groupe s’affine : les sentiments opposés s’attirent et cohabitent : la douceur et la poésie des textes en anglais vivent avec une musique parfois tendue, souvent nerveuse, comme une caresse profonde, organique et instinctive.