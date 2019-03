Biddie Briaval , chansons swing , jazz et latinos

Je suis Biddie Briaval, chanteuse de jazz.Je vis dans le sud de la France . J'ai passé le casting des révélations des étoiles à Paris en octobre. J'ai été sélectionnée pour intégrer l'équipe de France afin de concourir au grand championnat du monde des talents à Hollywood en juillet 2019 !

http://biddie\-briaval\.simplesite\.com

https://www\.facebook\.com/BiddieBriaval

Issue d’une famille de musiciens aux origines Manouches (Tziganes) j’ai toujours été bercé par le Jazz et la chanson Française.

Mon père et mes oncles se sont fait connaitre à Paris dans les années 60 vers l’âge de 14 ans ,sous le nom des « frères BRIAVAL ». Ils se sont produit à l’Olympia, faisant les premières parties de grands artistes : Otis Redding, Gilbert Becaud , Juliette Gréco…

C’est mon père qui m’a proposé de monter sur scène car j’adore chanter

Je ne me vois pas faire autre chose que chanter , c’est mon moyen à moi de transmettre mes émotions , de m’exprimer à cœur ouvert , cela m’apporte une joie de vivre immense !

Parcours :

· En 1996 ,première scène à 9 ans lors d’un festival de chansons française

· 2000, intégration du groupe familiale Coco Briaval Gypsy Swing (concerts, festivals , enregistrements)

· 2004,Conservatoire à Cavaillon projet Artist’

· 2016,Co-production de mon propre album avec compositions et création d’un clip video sur l’une d’elle « musica salsa »

· Depuis 2015, Spectacles de Danse cabaret ( salle de spectacle )

· Candidature au concours des révélations des étoiles et WCOPA 2018 /2019

Le Concours Révélation des Etoiles

SVEZ’DA Production, agence artistique de renommée, spécialisée dans la mise en place et la production d’évènements culturels, crée il y a 8 ans son projet et concours Révélation des Etoiles.

C’est le premier concours national français des arts du spectacle. Un vrai tremplin de carrière nationale et internationale pour les artistes francophones.

Son objectif est de donner aux talents de France la possibilité de booster leur carrière artistique nationale et internationale. Favoriser ainsi les échanges et le dialogue interculturels, faire connaitre et briller la culture française dans le monde.

Le concours Révélation des Etoiles donne aux artistes talentueux la possibilité de se qualifier pour le championnat mondial des arts du spectacle (WCOPA), qui aura lieu en juillet 2019 à Hollywood. La Finale NATIONALE aura lieu en Mai 2019 sur une scène célèbre française.

THE WORLD CHAMPIONSHIPS OF PERFORMING ARTS

*Créé en 1996 par Griff O’Neil, fondateur du concours Miss Univers, le World Champion-ships Of Performing Arts est le plus grand concours Mondial des Arts de la scène rassemblant 65 pays concourants dans 6 disciplines : danse, chant, mannequinat, musique ,comédie et variété (cirque, magiciens…)

*Le jury sera composé de personnalités des arts de scène, de la mode, du cinéma et du spectacle ainsi que des professionnels du casting. Les participants auront l’occasion de les rencontrer et éventuellement signer des contrats professionnels ou gagner des bourses .Par exemple, le Conservatoire des Arts Dramatiques, du Cinéma et de Télévision qui offre une bourse de 100,000$ !

*C’est un championnat unique d’Arts de Spectacle (WCOPA) souvent cité comme étant les seuls “Jeux Olympiques des Talents” au monde .

*Pour clôturer le championnat, WCOPA diffuse à l’échelle internationale sur Internet une superbe cérémonie live où l’on peut voir le meilleur des éliminatoires de la compétition.

Site concours wcopa : www.wcopa.fr

Site casting : revelationdesetoiles.com