Emma Daumas , chansons du monde

Emma Daumas est une artiste en mouvement ! Auteure, compositrice, interprète, romancière, performer, elle parcourt depuis seize ans des océans de création, livrant au fil de ses explorations quelques trouvailles ; un disque, un roman, un projet artistique inattendu.

EMMA DAUMAS

C’est que son parcours est éclectique : Jeune talent de la région avignonnaise, elle est repérée par la télévision à l’âge de dix huit ans et participe à un télécrochet qui la révèle au grand public, la Star Ac’. « Un accélérateur de vie, un sacré coup de booster pour une carrière ! » assume Emma. À dix neuf ans, elle signe chez Universal et sort trois albums, enchaînant quelques tubes et les tournées nationales. En parallèle, elle chante et compose dans un groupe d’électro-orchestrale, Le Mini-Orchestra se produisant sur des petites scènes indés de la capitale. Sept ans après leur signature, l’aventure avec Universal s’achève. Elle crée alors sa maison d’édition et publie son premier mini album, Acoustic de façon indépendante. Emma se voit ensuite proposer l’écriture et la composition d’un livre-disque pour enfants qu’elle enregistre et sort en 2010, aux côtés de Gérard Darmon, Alain Chamfort, Marcel Amont... Son image de Pop Star pour ados s’estompe peu à peu et sa personnalité plus contrastée, plus vaste commence à poindre. Mais en pleine tempête personnelle Emma quitte Paris. Elle part quelques mois au Brésil, s’inspire de nouveaux mondes pour recréer le sien. En 2013, ressourcée, réinstallée dans sa Provence natale et mère d’une petite fille, elle se remet au travail. C’est avec Maxime Le Forestier pour guide qu’elle affirme pour de bon son visage d’auteure et compositrice. De nouvelles chansons éclosent de leurs échanges et paraissent en 2016 sur un mini album intitulé Vivante, salué par la critique. En parallèle elle publie son premier roman, Supernova, aux éditions ScriNeo. Puis l’artiste se révèle en profondeur, se frotte à l’art contemporain en d’audacieuses performances, au Palais de Tokyo ou au Musée du Quai Branly aux côtés de Maxime Rossi avec Cheik Tidiane, Alex Finkin, Jack Berrocal, Jean Thévenin... Ou encore avec Nicolas Gruppo, dans le numéro de cabaret FREAKS ON THE ROCK, programmé au festival In d’Avignon lors de La Nuit Sans Retour du Cabaret de Mme Arthur. En 2017, elle prépare la suite de l’album Vivante mais les projets sont bousculés par la disparition brutale de sa productrice, Danièle Molko... Il faut alors tout repenser, tout reprendre à zéro. L’art des naufrages est la nouvelle page de son histoire d’artiste. Forte de ses expériences, Emma prépare aujourd’hui une création globale ; accompagnée d’un nouvel album, à paraître en 2020. Elle est également à la base de la création d’uns structure de développement de projets et d’accompagnement artistique, Les Enfants Sauvages music. L’ART DES NAUFRAGES UNE ODYSSEE MUSICALE D’EMMA DAUMAS AVEC : ETIENNE ROUMANET : CONTREBASSE JEREMIE POIRIER QUINOT : CLAVIERS / MACHINES / CHOEURS CELINE OLLIVIER : GUITARES / CHOEURS SCENOGRAPHIE DIGITALE : JUSTINE EMARD TEXTE : MURIELLE MAGELLAN MISE EN SCENE : NICOLAS GENY NOTE DE PRESENTATION GENERALE L’art des naufrages, est la nouvelle création musicale et visuelle de la chanteuse Emma Daumas ; Un conte universel inspiré de sa trajectoire personnelle tressant réel et onirisme, révélé par des outils contemporains. Pour le raconter, elle s’est entourée d’un collectif d’artistes éclectique : une plasticienne spécialisée dans les arts numériques, une auteure de théâtre, des musiciens et un metteur en scène. Une alliance créant un objet transversal à la croisée des chemins entre le concert, la pièce de théâtre et la performance. NOTE D’INTENTION D’EMMA DAUMAS « Nous sommes en mutation perpétuelle. Si nous ne changeons pas le fond, c’est la forme qui évolue sans cesse. Dans ces transformations nous mûrissons, nous sculptons notre identité, nos valeurs, nos incarnations. L’existence telle que je la conçois est une odyssée qui n’a de but que le voyage lui-même... » Notre brutale arrivée sur Terre, après neuf mois d’une paisible traversée des flots maternels est sans doute notre premier naufrage. Rude entrée en matière et pourtant bien vite, sur l’îlot familial notre jardin d’éden, nous nous levons et marchons ; Jouant, nageant, riant d’une enfantine insouciance. Mais à peine le temps d’intégrer les rudiments de la navigation existentielle que nous devons prendre la mer pour découvrir le monde ; la vie, l’amour, la mort... Ce voyage bien solitaire, mène les explorateurs que nous sommes d’îles en continents, traçant au fil de l’eau les cartes de notre monde intime. Les événements marquants de l’existence, qu’ils soient le fruit de notre volonté ou d’une invisible destinée, nous conduisent tout au long du périple vers la transformation, l’apprentissage, l’évolution... Outil indispensable alors à la construction humaine : la créativité ! Pour vivre le voyage de notre existence pleinement ; une odyssée faite de conquêtes mais aussi de naufrages. PARTENAIRES AU PROCESSUS DE CREATION L’art des naufrages est un spectacle soutenu par Les Enfants Sauvages music. Cette association a pour vocation de développer la création musicale, l’accompagnement artistique et la programmation de concerts dans la région avignonnaise. La création de L’art des naufrages s’effectue tout au long du printemps 2019 en des étapes de résidences : Du 7 au 11 janvier résidence musicale au Centre FGO Barbara de la Goutte d’Or à Paris, du 21 Janvier au 3 février résidence d’écriture du livret à La Chartreuse CNES de Villeneuve lez Avignon, du 18 au 28 Février résidence scénographie digitale à l’Ardenome avec le Fonds de dotation Edis pour les arts numériques, du 17 au 22 mars résidence musicale au Centre FGO Barbara de la Goutte d’Or à Paris et au Théâtre du Chêne Noir du 29 Avril au 3 Mai et du 13 au 17 mai, résidence globale pour sa première représentation publique le 18 mai. Le spectacle L’art des naufrages est également programmé les 8,15 et 22 Juillet au Théâtre du Chêne Noir dans le cadre du Festival Off d’Avignon. L'art des naufrages est un projet soutenu par l'Adami et co-produit par le Fonds de dotation Edis pour les Arts Numériques.