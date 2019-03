Eric Ragu , bassiste et compositeur

Bassiste, compositeur - A fait partie de nombreux groupes en région parisienne: Machine, Les vengeurs masqués, Paris, Capricorne... - Professeur de basse au conservatoire de Limeil Brevannes (94) de 1989 à 1992. - Professeur au centre de formation Pro Musica (Le Thor 84250) de 2001 jusqu’a 2009. -

- A joué avec Joël Daydé (tournées françaises), Papa Wemba (tournées internationales), Ray Lema (tournée Brésil), Nell Oliver (tournée africaine)... - A créé le groupe Totem Trio (albums, tournées européennes). - A composé la musique de la comédie musicale « La Marseillaise Noire » pour Éric Vuan (danseur étoile), création à l’Opéra d’Avignon en 1998. - Auteur réalisateur d’un reportage sur des rencontres musicales en Afrique : « Passeport Musik » en 2000 (diffusion sur TV5). - Musiques utilisées sur des documentaires (Radio France Outre-Mer). - Musiques composées pour une dizaine de reportages documentaires (FR3 Thalassa, France 3 Méditerranée, France 5, Arte). - Musique de publicité pour Valéo. - Musique composée pour un film sur la région des Pyrénées orientales 2011. - Musique composée pour France 3 Méditerranée « chercheurs de trésor » 2011. - A participé à l’enregistrement de nombreux disques : Ray Léma (Afrique), Papa Wemba (Afrique), Jean-claude Chane, François Moity, Bass influence2, Bidou ze band, Alchitek, Totem Trio, Compilation avec Totem Trio (USA), Talisman (Sony,TF1), Stéréo Ultra (DJ Cedr.X), Loveland (Vincent Chaintrier), Cocoon (Limborg), No Stress (Vox Terrae), Yatra (David.f)., Future paradise (David.f), David Edman « To whom it may concern », D'jam Tribu, Tempranillo (Madre y mar), Ragu Pinel duo (Effleuressence), "Eric Ragu Groupe & Laye Kouyaté" (Il y a la) . - Composition de la musique d’un DVD sorti dans le commerce sur la vie de Frédéric Mistral. - A participé et participe à des projets musicaux avec des musiciens de tous horizons (Corse : Imuvrini ; Inde : Johar Ali Khan (violon indien) ; Bénin : Neil Oliver ; Brésil : Chico Cesar ; David°F (Yatra, Future-Paradise) ... - a Joué aussi avec : Natalia M King , Capricorne , Les Toto Globo , Boffy Banengola , Jean Claude Champon , Totem Trio . John Tchicai Trio, D’jam Tribu, Henry Agnel et Didier Malherbe pour l’opera Moity. - Se produit avec "Eric Ragu Groupe & Laye Kouyaté" . - Se produit avec la formation « Griots Métis » - Se produit en Solo (Eric Ragu Basse Solo) .