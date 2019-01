Malgré sa fine taille, c’est une bonne fourchette ! il aime pendant ses périodes de récupération aller se balader, faire de la photo ou être plus casanier devant une BD ou un bon livre . Son univers est authentique , ses mots frappent , ses notes sonnent , sa présence galvanise . Découvrez le

Clip de la chanson eponyme du dernier album de Ian Dayeur , autour des titres de Jean Ferrat magnifiquement réadaptés

Et parce que c'est vous , " La commune " de Jean Ferrat , avec de belles images d'Antraigues . Plus d'infos , plus de clips , cd's et réservations concerts sur iandayeur.com