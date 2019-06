Roman C , folk rock

Influencé et inspiré par la Folk américaine , le Rock de Bashung , L’electro de Moderat ou par les grands songwriters tels que Mark Knopfler, Kurt Cobain ou Prince, « Roman C » livre une composition musicale dont les 3 piliers sont la guitare, le chant et le texte.

Après 2 ans de tournées sous le pseudo de « Blue Monkey » jouant des créations (en anglais) dans un style Funk/Rock, ce jeune auteur,compositeur ,interprète, en passe de terminer la production sonore de son deuxième album, propose désormais un univers Folk/Electro .

Sur scène il est accompagné depuis bientôt deux ans par les musiciens, instrumentistes et arrangeurs Sergio Armanelli (Basse-Guitare -Synthé) et Axel Michelet (Batterie).

Le temps qui passe,la révolte,les déceptions,la quête du bonheur et l’amour,sont les thèmes centraux de compositions aux arrangements modernes et ambitieux.

“Roman” C est cow-boy contemporain qui à troqué son colt 45 contre un dobro https://www\.youtube\.com/user/bluemonkeysmusic/videos roman_c_official facebook roman c