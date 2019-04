Tant Que Li Siam , Polyphonies du Ventoux

Marie-Madeleine Martinet, Mario Leccia et Damien Toumi forment un trio de voix nomades nourries de voyages et de cultures méditerranéennes qui propose une chanson nouvelle pour un patrimoine culturel local à la recherche d’un second souffle.

Basé en Vaucluse, au pied du Mont Ventoux, Tant que li Siam s'inscrit dans le mouvement des nouvelles polyphonies occitanes, dans la lignée du travail réalisé par des formations comme Lo Còr de la Plana, Du Bartàs, La Mal Coiffée, ...



Constitué d'une chanteuse et de deux chanteurs percussionnistes, Tant que li Siam (traduire "Tant que nous y sommes") chante un répertoire original constitué de poèmes populaires collectés autour du Ventoux et mis en musique dans une formule associant recherche vocale et percussions corporelles et méditerranéennes, dressant un pont entre le territoire qu'ils arpentent au quotidien (Le Ventoux) et le bassin méditerranéen, espace de leurs origines, de leurs influences et de leurs pérégrinations musicales et humaines.



Le répertoire chanté émane souvent d'illustres anonymes, mais aussi de poètes plus reconnus ayant arpenté cette montagne et son pays pour y forger leur écriture, leur langue, leur vision de la vie et du monde. Tant que li Siam invite à la célébration joyeuse, pleine d'une tendresse amusée, d'une langue et d'une culture bien vivantes, d'un coin de terre et des êtres qui l'arpentent dans leur foisonnante diversité...



Depuis ses débuts en 2015, le trio a reçu le soutien du Conseil Régional PACA, du Conseil Général du Vaucluse, ainsi que de plusieurs lieux de diffusions pour des concerts ou accueils en résidence (Centre Culturel Anima en Corse et Fourmidiable scène artistique en Pays du Buëch -lieux reliés tous deux au réseau régional le Cercle de Midi-, Gare de Coustellet, Espace Culturel de Chaillol,..).

Le groupe s'est notamment produit lors des Week-ends musicaux du Festival de Chaillol (2016), ainsi qu'au Festival de Vive(s) Voix à la Maison du Chant à Marseille(2015), à la Cité de la Musique de Marseille (2016 et 2017), aux Joutes Musicales de Printemps de Correns (2017), au dernier FestiVoce du CCVoce de Pigna (Corse), ou encore lors du dernier Festival ZinZan ...

Tant que li Siam propose des concerts en acoustique (voire, des balades chantées), dans des cadres architecturaux ou naturels particuliers (chapelles, corps de ferme, combes, cloîtres,...) pour de petites jauges (100 à 120 personnes max, selon l'acoustique du lieu), ou bien en version sonorisée pour une plus grande audience.

