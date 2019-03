The Yellbows , entre Energie Rock'n roll et sonorité Brass Band

The Yellbows, un quartet de compositions originales aux accents du sud des Etats Unis.Stephan Notari, chanteur, batteur, percussionniste mais aussi guitariste, excellent musicien bien connu dans le milieu de la musique blues pour être, entre autre, le compagnon de route et binôme de Mathis Haug,

Stephan Notari, chanteur, batteur, percussionniste mais aussi guitariste, excellent musicien bien connu dans le milieu de la musique blues pour être, entre autre, le compagnon de route et binôme de Mathis Haug, ainsi que pour ses collaborations avec JJ Milteau, Raphaël Lemonnier et Pura Fe, a crée cette formation pour donner à ses compositions la couleur qu'il recherche, un mélange de cultures états-uniennes.

Il s'est entouré pour ce projet de Matthieu Maigre au trombone, qui a joué, entre autres, à la Nouvelle Orleans auprès de Kirk Joseph et de son Dirty Dozen Brass Band, d'Alexis Borrely au soubassophone et de Thibaud Roussel au banjo tenor, fameux duet rythmique qui forme l'ossature de nombre de combos issus de la nouvelle scène jazz New Orleans.

Côté musique, on retrouve des inspirations blues, folk et jazz, c'est un peu fou, joyeux, funky et rock'n'roll à la fois...

Stéphan nous raconte la vie, l'amour et la quête incessante de l'autre, tout ça avec une bonne dose d'humour et de second degré...

Il mélange habilement les racines de la musique traditionnelle américaine avec une subtile touche rock'n'roll, issue de son expérience et de ses diverses influences.

Le combo invite sur certaines scènes des musiciens prestigieux pour étoffer le groupe et proposer un concert encore plus vivant, dansant et détonnant..

