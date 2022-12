Les voix de Gergovie : La maquette de Scorpio

Les voix de Gergovie : La petite lionne

Ma petite taille – 4 centimètres – me rend discrète. Mais celles et ceux qui me remarquent dans ma vitrine du musée de Gergovie s’arrêtent pour mieux m’observer. Les enfants m’admirent particulièrement. Je suis une petite lionne de bronze aux traits extrêmement fins