Couleurs, végétaux et autres petites bêtes au jardin des Faïenciers à Sarreguemines

Un jardin qui mêle patrimoine et biodiversité, sur trois hectares d'anciennes meules et cheminées en briques côtoient des lys, des pivoines et des plantes inattendues...suivons nos guides

Le jardin du moulin de la Blies - Musées de Sarreguemines

"Le Jardin des Faïenciers est aménagé sur les friches du site du moulin de la Blies, le long de la rivière du même nom. Il évoque les sources d’inspiration des artistes décorateurs, l’alchimie des couleurs et la fabrication de la faïence. Toutes les ambiances du jardin invitent à fleureter avec la curiosité". Pour aller plus loin

Page Facebook : Le jardin du Moulin de la Blies

Site internet : Le jardins des Faïenciers et Jardin sans limites Rendez-vous au Jardin, samedi 3 et dimanche 4 juin 2023 Visites du Jardin des Faïenciers

Découvrez le Jardin des Faïenciers en compagnie d'un jardinier.

Samedi à 14h et dimanche à 10h30 / durée : 1h30

Réservation conseillée à museum@mairie-sarreguemines.fr Conférence « Les oiseaux de nos jardins »

Un intervenant de la Ligue de Protection des Oiseaux viendra présenter les oiseaux des jardins de notre région : anecdotes sur chaque espèce, petites histoires… et donner des conseils pour les aider et les protéger au fil des saisons.

Dimanche à 14h30 dans l’auditorium / durée : 1h Atelier de fabrication d’instrument de musique en céramique

L’équipe des Musées vous propose des ateliers pour fabriquer son instrument de musique en céramique.

Samedi et dimanche, de 14h à 18h Le triporteur aux histoires

Le triporteur de la médiathèque communautaire Sarreguemines Confluences fera escale au Jardin des Faïenciers. L’occasion de se poser pour se faire conter des histoires de jardins et de nature ou savourer une lecture à l’ombre d’un arbre.

Samedi de 14h à 16h À écouter Les plantes hélophytes, une filière et production locale proposées par l'ESAT des étangs de Lachaussée