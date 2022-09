Découverte de la réserve naturelle de Montenach au Pays des trois frontières

Quelles sont les mission d'un conservatoire d'espaces naturels Lorraine et c'est quoi une trame verte ? Réponse avec Anne Jolas et Pierre Wernain rencontrés à la Maison de la Nature à Montenach

Au pays des 3 frontières sur la réserve naturelle de Montenach à côté de Sierck-les-Bains en compagnie de :

Pierre Wernain, conservateur de la réserve naturelle nationale de Montenach

Anne Jolas : directrice de la Maison de la Nature appelée CABANE

Direction la réserve naturelle de Montenach à côté de Sierck-les-Bains au pays des trois frontières, un vrai paradis pour la flore et la faune avec plus de 600 espèces de papillons , certains sont menacés et rares ... comme le Papillons orange aux ailes en damier ...nous parlerons de la trame verte et bleu, ce corridor végétal qui permet aux animaux et plantes de se nourrir et se reproduire ....encore une émission passionnante qui propose des solutions pour la biodiversité ...

Comment participer à des chantiers de bénévoles , une façon de comprendre cette nature qui se trouve à deux pas de chez nous !