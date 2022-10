Le cheminement de l'eau potable entre L'Hôpital et Freyming-Merlebach

Comment l’eau passe des forages au robinet en passant par l’usine de production d’eau du Winborn et le château d'eau de l'Hôpital, le processus de potabilisation de l’eau n’aura plus de secrets pour vous !

Quels sont les enjeux liés à la préservation de la ressource en eau potable et la fragilité de la biodiversité ? Suivons nos guides : Philippe Rouget, le directeur du syndicat mixte des eaux du Winborn et Mickaël Charpentier, ingénieur spécialiste de l'eau pour SEE/SUEZ

"Bien qu’invisibles, les eaux souterraines jouent un rôle majeur pour l’Homme et l’environnement. Elles contribuent à l’alimentation des cours d’eau, et permettent le maintien de la vie aquatique. Grâce à leur qualité et au stock naturel qu’elles constituent, elles sont aussi la principale source d’approvisionnement en eau potable en France, et sont utilisées dans l’agriculture et l’industrie".

"Une nappe phréatique est une réserve d’eaux souterraines située à faible profondeur. En général ces nappes ne sont ni des lacs, ni des cours d’eau souterrains : il s’agit d’eau contenue dans les pores ou les fissures des roches, saturées par les eaux de pluie qui se sont infiltrées".

Dans l'Est de la France

Les nappes phréatiques se trouvent dans une couche de grès, dite du Trias inférieur (GTI), qui plonge jusqu'à 200 mètres environ.

L’eau stockée dans la nappe phréatique vient du massif vosgien et s’étend jusqu’au Luxembourg, Belgique et dans le l'Est de la France. L'eau progresse de quelques centimètres par an dans du gré vosgien pour se charger en minéraux, se purifier.

Entre l'Hôpital et Freming-Merlebach

14 forages en exploitation pour une distribution d’eau via 90 000 personnes en direction de différentes communes. Pour avoir une eau de qualité, toute une équipe d’ingénieurs, de techniciens œuvre sur le terrain et à l’usine de production d’eau du Winborn. Vous comprendrez le fonctionnement d'un château d'eau, celui de l'Hôpital où tout se passe à une quarantaine de mètres avec une réserve d’eau ensuite distribuée vers les différentes communes.

Filtres à sable de l’usine de production d’eau potable : SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU WINBORN - Jérôme Baudoin