Des «tondeuses» insolites, économiques et écologiques

L'éco-pâturage, quelle est son utilité où et comment le pratiquer ? Réponses avec les éco-pattes sur trois lieux en Moselle : Verny, Marly et Metz

Connaissez-vous des "tondeuses" débroussailleuses écologiques et qui créent du lien ?

Avec un cheptel de 350 animaux , les éco-pattes proposent des moutons, des chèvres, des ânes et des vaches pour entretenir les espaces verts de différentes structures.

"Respectueuse de l’environnement, cette pratique, en plus d’assurer le maintien ou la restauration d’une flore et d’une faune variées, revêt de nombreux intérêt : diminution du coût de gestion (par rapport à deux fauches/an), diversification du travail des agents d’entretien, limitation des plantes pionnières (ronces)… La proximité d’un élevage d’animaux de ferme en ville répond également à la demande du citadin, dont le besoin de nature et la recherche d’une plus grande proximité avec le monde animal se font de plus en plus sentir…"

Les éco-pattes proposent des animaux de races rustiques comme le mouton d'Ouessant ou encore le mouton allemand heidschnucke appelé aussi jaglu. Ils sont trapus, les femelles ont des cornes, ils mangent comme des chèvres mais ne se sauvent pas !

Les cinq moutons arrivés en 2020 dans l'enceinte du collège Mermoz à Marly font l'unanimité. Christiane Di Battista constate que les animaux sont un facteur apaisant auprès des élèves.

Dans l'enceinte du collège Mermoz à Marly, cinq moutons arrivés en novembre 2020 © Radio France - Valérie Pierson

