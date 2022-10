Le Brame du Cerf, la période des amours au cœur du Parc Animalier de Sainte Croix à Rhodes

Le brame, le plus beau spectacle que la nature nous offre dans l’Est de la France, tout comprendre sur cette période naturelle avec nos spécialistes Anthony, directeur zoologique, Guillaume l'un des soigneurs et Clément Leroux

Dans un écrin de verdure de 120 hectares, le Parc Animalier de Sainte-Croix est un lieu de découverte de la faune européenne et de la biodiversité mondiale. 5 zones vous emmènent à la rencontre de plus de 1 500 animaux issus de 100 espèces vivant en semi-liberté.

Sur la piste des animaux d’Europe

"Partez à la rencontre de la faune européenne sur le sentier historique du Parc Animalier de Sainte-Croix ! Vous pourrez y découvrir les plus grands animaux carnivores d’Europe comme l’ours brun, le glouton, le lynx et le loup. Il est également possible d’observer les cervidés en semi-liberté en explorant les chemins de la grande plaine des cerfs".

Sur les 16 cerfs coiffés de magnifiques bois qui cherchent à séduire, un seul pourra s’unir à la harde de biche c’est quand même 26 femelles pour un cerf ! Pendant cette période du Brame, le mâle perd 40% de son poids, il coure dans tous les sens. Des femelles en période de chaleur sont fécondables seulement 24 à 48h, et oui le mâle ne doit pas rater le coche ! On assiste alors à une série de parades pour séduire la harde de biche, tous les moyens bons pour exciter la femelle.

